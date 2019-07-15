ПСБ: Заканчиваем неделю на минорной ноте

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В пятницу российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение на противоречивом внешнем фоне. Так, рынок энергоносителей отступил от уровней вчерашнего закрытия, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял 0,1%. На западных фондовых площадках наблюдалось разнонаправленное движение. В Европе к вечеру немецкий DAX терял в пределах 0,2%, а французский CAC40 прибавлял порядка 0,2%. В США в ходе первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,1% соответственно. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи отступил на 0,4%, опустившись в район 2780 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Алросы и Татнефти, упавшие на 3,3% и 2%. Из ликвидных бумаг выделим снижение акций Сбербанка, которые в ходе сегодняшних торгов потеряли порядка 1,4%. Лучше рынка торговались РусГидро и ФСК ЕЭС, прибавившие 2,8% и 1,7% соответственно. Отметим, что текущая ситуация на рынке укладывается в рамки коррекционного движения на фиксации прибыли по длинным позициям. Фактически, рынок рос с мая месяца без существенных просадок, что создало предпосылки для подобных действий инвесторов. При этом, в рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи отступал в район 2760 пунктов, однако к концу дня часть падения была отыграна, а рынок вернулся в район ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2780 пунктов. «Быки» могут использовать данный уровень как опору для возобновления роста. Если же рынку не удастся удержаться выше этой отметкой, можно ожидать отступления индекса МосБиржи в район 2730 пунктов, выступающего следующей поддержкой.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировых валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подтянулись на 0,5%, торгуясь в районе 63,1 и 71 рубля соответственно. Несмотря на восстановление американской валюты в последний день недели, по ее итогам доллар понес существенные потери, откатившись от сопротивления на уровне 64 рубля. При этом, в случае сохранения спроса на валюты развивающихся стран и уровней на рынке энергоносителей, уже в начале следующей недели снижение в долларе может возобновиться, чему также поспособствует подготовка экспортеров к налоговым выплатам. Отметим, что ближайшей поддержкой для американской валюты в текущий момент выступает отметка 62,5 рубля.