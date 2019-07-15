ИАЦ «Альпари»: «Медведи» на рынке активнее обычного

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», на российском фондовом рынке сегодня день распродаж. Из-за ухудшения внешнего фона инвесторы фиксируют прибыль и стараются отойти в сторону, на всякий случай. Индекс МосБиржи спустился к 2780 пунктам, может снизиться еще, в область 2750 пунктов. Индекс РТС проседает к 1387 пунктам, ближайшая поддержка располагается у 1375 пунктов, и к ней индикатор способен отойти совершенно свободно.

В лидерах спроса сегодня бумаги «Яндекса», «РусГидро» и «Полюс Золота», список вечерних аутсайдеров возглавляют акции «Алроса» и «Новатэка».

Под давлением торгуются акции банков – «ВТБ» и Сбербанка. Инициатива Госдумы «подмять» под себя платежные системы и заставить Visa и MasterCard работать в соответствии с недоработанными инициативами способна больно ударить как по банкам, так и по бизнесу с населением. Это довольно опасная плоскость, где политики хотят поиграть с МПС, ставя на кон финансовую свободу каждого из граждан.

Рубль отступает к вечеру, и пока не видно катализатора, способного остановить его ослабление. Доллар США повысился к 63,13 руб., ближайшее промежуточное сопротивление стоит у 63,20 руб., откуда в понедельник откроется дорога к 63,35 руб. Евро/рубль вернулся к 71,00 руб., но выглядит достаточно слабо, несмотря на этот отскок.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»