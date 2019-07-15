ИК «Фридом Финанс»: Целевой уровень закрытия торгов составляет 2755– 2800 пунктов по индексу ММВБ

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Индекс ММВБ к обеду пятницы снизился на 0,6%. Хуже рынка выглядели акции АК АЛРОСА. АЛРОСА отрицает получение лицензии на добычу алмазов в Маранге, как это утверждали ранее зимбабвийские государственные СМИ. Это могло разочаровать инвесторов. Кроме того, на рынке сохраняются опасения, связанные со спадом продаж компании в первом полугодии, хотя полученный результат заметно выше среднего прогноза и руководство ожидает существенного улучшения статистики продаж в конце года. Акции ПАО Аэрофлот подорожали на фоне новой информации о развитии китайского направления бизнеса компании. «Аэрофлот» планирует открыть центр поддержки пассажиров в Китае.

Информация о принятии нижней палатой Конгресса США законопроекта о санкциях в отношении российского госдолга, а также заявления Джерома Пауэлла о сворачивании Резервной Системой процесса сокращения ценных бумаг на балансе, ухудшила внешний информационный фон, остававшийся до этого умеренно-позитивным. С другой стороны, основные тренды, отражающие динамику спроса на ключевые для российского рынка активы остаются растущими.

Сегодня во второй половине дня возможно определенное восстановление цен российского фондового сегмента. В тоже время, учитывая ухудшение информационного фона, курс рубля к доллару США и евро, возможно, снизится давлением накопленных технических факторов. Хотя, налоговые выплаты, которые начнутся с 15 июля, окажут определенную поддержку российской валюте. Целевой уровень закрытия сегодняшних торгов составляет 2755– 2800 пунктов по индексу ММВБ и 62,55-63,10 рублей за доллар США.