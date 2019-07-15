ИАЦ «Альпари»: В фокусе будущей недели будут инфляция и рынки труда

По оценкам ИАЦ «Альпари» событий на следующей неделе будет достаточно. Особенно насыщенным окажется период с понедельника по среду. На повестке дня всю неделю будут рынки труда и инфляция. Кроме того, важные данные представят нам Китай и Россия. Из обзора вы узнаете подробнее, чего ожидать и к чему готовиться на будущей неделе.

Понедельник

Понедельник, 15 июля, начнется публикацией статистических данных, за которыми без преувеличения будет следить весь мир. Речь идет о выходе данных по темпам роста ВВП Китая за 2 квартал 2019 г. Рынок с тревогой будет ждать, замедлились ли темпы экономического роста в Поднебесной, и если да, то насколько сильно. Консенсус аналитиков прогнозирует, что темпы экономического роста в КНР во 2 квартале текущего года составили 6,2% к аналогичному периоду 2018 г. Это будет означать довольно значительно замедление темпов роста Китая, так как ещё в 1 квартале одна из крупнейших экономик мира росла намного быстрее, на 6,4% в годовом исчислении. Прогнозируем, что курс доллара к китайскому юаню покажет границы торгового коридора в 6,86-6,87 юаней за доллар.

Во второй половине дня Росстат может представить данные по динамике промышленного производства в России за июнь и первое полугодие 2019 г. Мы ожидаем, что по итогам 2019 года стоит ожидать 2%-ого роста промышленного производства в нашей стране, помесячные данные будут колебаться вокруг этого уровня. Ожидаемый нами на следующей неделе обменный курс рубля находится в границах в 62,7-63,7 руб. за доллар и 70-71,5 руб. за евро.

Вторник

Во вторник, 16 июля, Великобритания представит данные по рынку труда, темпам роста зарплат и безработице за май и март-май текущего года. Скорее всего, сенсаций не произойдет. Рынок ожидает, что безработица в Соединенном Королевстве сохранялась в период с марта по май на уровне в 3,8% трудоспособного населения, а рост средней ставки заработной платы в этом периоде составил 3% к аналогичному периоду 2018 года. Ожидаемый нами диапазон курса британского фунта стерлингов к доллару на следующей неделе находится в границах 1,249-1,258 долларов США за 1 фунт стерлингов.

В середине дня США представят данные по розничным продажам за июнь. Согласно прогнозам рынка, в июне темпы роста розничных продаж замедлились с 0,5% в мае до 0,3%. Если опубликованные данные совпадут с прогнозами, доллар может в краткосрочном периоде продолжить ослабление к мировым резервным валютам и валютам развивающихся стран.

К вечеру можно будет послушать выступление главы ФРС США Джером Пауэлла на конференции в Париже, где он прочитает доклад об особенностях монетарной политики в пост-кризисную эпоху. Возможно, что руководитель Федрезерва затронет тему смягчения монетарной политики в США, так что к этому выступлению стоит отнестись очень внимательно – оно может оказать влияние на курс доллара, а в какую сторону пойдет доллар – зависит от содержания и характера выступления.

Среда

Среда, 17 июля, будет богатым на значимые события днём. В первой половине дня Великобритания представит данные по инфляции потребительских цен за июнь. По прогнозам рынка, в годовом исчислении рост инфляции составит 2%, не изменившись по сравнению с майскими темпами роста. Если инфляция совпадет с прогнозом, у британского фунта стерлингов будет шанс краткосрочно укрепиться к доллару.

Во второй половине дня данные по июньской инфляции представит Канада. По прогнозам аналитиков, в июне инфляция замедлилась в годовом исчислении с 2,4% до 2,1%. Предполагаемый нами на следующей неделе обменный курс доллара к канадскому доллару находится в границах в 1,301-1,308 канадских долларов за «американца».

Ближе к вечеру Росстат может опубликовать данные по рынку труда в России за июнь. Мы полагаем, что безработица в России в июне осталась на майском уровне в 4,5% трудоспособного населения. Данные оказывают слабое влияние на курс рубля, однако если безработица покажет дальнейшее снижение, рубль может краткосрочно укрепиться.

В 21.00 (мск) в США будет опубликован очередной выпуск «Бежевой книги» ФРС, в которой резервные банки, входящие в ФРС, представят опросы бизнеса и обзоры экономической ситуации в соответствующих штатах США. Чем более оптимистичными окажутся данные «Бежевой книги», тем больше у доллара будет шансов отыграться за прошлое падение.

Четверг

В четверг, 18 июля, наиболее значимой для тех, кто следит за курсом австралийского доллара, окажется опубликованная с утра статистика по рынку труда Австралии за июнь. Напомним, что в мае безработица в Австралии составляла 5,2% трудоспособного населения, и, скорее всего, она не изменилась в июне. Данные по занятости имеют большое значение для Резервного банка Австралии и его будущих решений по процентной ставке. Наш прогноз курса австралийского доллара к американскому доллару колеблется в узких рамках 0,698-0,699 долларов США за «австралийца».

Пятница

В пятницу, 19 июля, данные по инфляции потребительских цен за июнь представит Япония. Рынок ожидает, что в годовом исчислении инфляция в июне составила, как и в мае, 0,7%. Согласно нашим ожиданиям, колебания курса доллара США к японской иене на следующей неделе могут составить 108,17-108,7 иен за доллар.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»