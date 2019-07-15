ИАЦ «Альпари»: Новости о возможных санкциях остановили укрепление рубля

В пятницу, 12 июля, рублю пришлось немного отступить от достигнутых максимумов. К закрытию торгов в последний рабочий день недели курс американского доллара расчётами «на завтра» скорректировался после продолжительного падения и вырос на 16 коп. (+0,25%), до 62,98 руб., а курс евро вырос даже на 29 коп. (+0,45%), до 70,97 руб. Похоже, что доллар и евро будут в ближайшие дни пытаться вернуться на утраченные позиции в 63 руб. и 71 руб., соответственно.

Как мы ожидали ранее, на ослабление рубля в пятницу повлияла новость о том, что конгрессмены от Демократической партии США заложили в бюджет поправку, предусматривающую введение санкций против российского госдолга, если будет доказано, что Россия вмешивалась в выборы президента в 2016 году. Однако вечером в пятницу представитель глобального рейтингового агентства Fitch в интервью российскому новостному агентству высказал сомнения, что у такой поправки есть шансы получить одобрение даже со стороны республиканцев, не говоря уже об администрации Трампа. В агентстве Fitch также отметили, что у российской экономики за годы санкций выработалась к ним устойчивость.

Цена на нефть марки Brent на ICE в пятницу снова выросла, хотя немного, всего на 0,08%, до $66,59 за баррель. ОПЕК в своем докладе снизил прогноз по добыче нефти странами, не входящими в нефтяной картель, за исключением США, до 2,05 млн баррелей в сутки, что-по-видимому, уже заложено в цену «чёрного золота». С утра цена Brent понижается на 0,3.

Мы считаем, что рубль с утра понедельника может показать разнонаправленную динамику. Мы оставляем без изменений прогноз по курсу доллара к рублю в 62,7-63,8 руб. и повышаем прогноз по курсу евро к рублю до 70,1-71,4 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»