ИАЦ «Альпари»: Российский фондовый рынок начнет новую неделю без рывка

В пятницу торги нефтью шли в горизонтальном диапазоне, и по итогам дня практически не изменились. Торговля началась вблизи отметки $66,6 за баррель марки Brent, в первой половине дня последовал рост до $67,0, он сменился снижением к $66,3, а к концу дня цена вернулась к $66,6 за бочку. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал снижение числа активных нефтяных платформ в США за неделю на 4 единицы, до 784, но на котировки «черного золота» это практически не повлияло. За выходные снизились опасения по поводу шторма на американском побережье Мексиканского залива, и утром понедельника котировки нефти незначительно снизились к $66,3. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $65,6-$66,9 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $62,0-$67,4.

В конце прошлой недели предпочтения западных инвесторов вновь разошлись. Как и в четверг, большинство европейских индексов закрылось в «красной зоне», а американские продолжили обновлять исторические максимумы в ожидании смягчения монетарной политики ФРС. Российский рынок последовал за Европой. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,43%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 0,79%. Среди лидеров снижения – «Алроса» (-3,66%) и «Новатэк» (-2,14%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,9%. Утром понедельника большинство индексов стран АТР умеренно росло на 0,1-0,3%. Исключением был австралийский ASX, который терял 0,5%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 018 п., на 0,08% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновляя при этом исторические максимумы. Утреннее умеренное снижение нефтяных котировок и скромный рост азиатских рынков не дают четких сигналов перед открытием рынка российских акций, который начнет торги вблизи уровней закрытия пятницы. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2750-2805 пунктов, по индексу РТС — 1375-1400 пунктов. Сегодня НЛМК опубликует производственные результаты за второй квартал.

Вслед за акциями в пятницу снизился и рубль. Одним из факторов давления на него стала возобновившаяся санкционная риторика со стороны США. Впрочем, реакция рубля на нее пока достаточно скромная, а у санкций есть все шансы, как и ранее, застрять на этапе законопроекта Конгресса США. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 62,9775 руб. (+16,25 коп.), а европейская валюта выросла до 70,9700 руб. (+29 коп.). Незначительное утреннее снижение нефтяных котировок может оказать умеренное давление на рубль в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 62,3-63,6 руб., для европейской валюты — 70,3-71,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»