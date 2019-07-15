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ПСБ: Для глобальных рынков на этой неделе интересны отчеты американских банков

15 июля 2019

Начиная с этой недели, в США в активном режиме стартует сезон квартальной корпоративной отчетности. Фондовые рынки в преддверии полноценного старта (уже 22 компании из индекса S&P 500 отчитались к текущему моменту, но именно с этой недели свои отчеты будут публиковать более крупные компании) находятся на исторических максимумах, индекс S&P 500 с начала года прибавил более 20%, а, если считать от декабрьских минимумов, то и вовсе 28%. В ближайшие дни в центре внимания будет находиться в основном отчетность банковского сектора: в понедельник свои результаты представит Citigroup, во вторник – JP Morgan и Goldman Sachs, в среду – Bank of America, в четверг – Morgan Stanley.  Последние стресс-тесты ФРС завершились для банков успешно, как сложится для них сезон отчетностей – пока вопрос открытый. Агентство Bloomberg предупреждает, что в связи с ожидаемым снижением процентных ставок в Штатах американские банки могут понизить свои прогнозы по чистому процентному доходу.

Из других событий отметим, что сегодня с утра был опубликован целый блок макроэкономической статистики по китайской экономике. Темпы роста ВВП Китая в годовом выражении ожидаемо замедлились с 6,4% до 6,2%, но при этом показатели промышленного производства, розничных продаж, инвестиций в основной капитал, а также квартальный показатель ВВП превысили показатели прошлого отчетного периода и уровни консенсус-прогнозов. Масштабного влияния на рынки сегодняшняя статистика из Китая не оказала – основные площадки азиатско-тихоокеанского региона демонстрируют сегодня умеренно-позитивную динамику.

Российский рынок акций в конце прошлой недели продолжал отыгрывать коррекционную фазу и по итогам пятницу потерял около 0,4%. Дивидендный сезон на российском рынке близится к завершению – на текущей неделе состоятся дивидендные отсечки в акциях ФСК ЕЭС (понедельник; здесь и далее указана дата начала торговли уже без дивидендов), Газпрома, Мечела, Сургутнефтегаза, АФК Системы (среда). По нашей оценке, суммарное влияние отсечек на индекс Мосбиржи на этой неделе составит около 43 пунктов. Ожидание предстоящих крупных отсечек, на наш взгляд, может сегодня локально поддержать рынок и способствовать проторговке верхней половины диапазона 2750-2800 пунктов.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"


/ СИА /
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