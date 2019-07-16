ПСБ: Откатились к минимумам прошлой недели

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В понедельник на российском фондовом рынке продолжилось коррекционное снижение, на противоречивом внешнем фоне. Так, продажам в наших бумагах могла способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет в пределах четверти процента. При этом динамика западных фондовых площадок поддерживала быков. И если в США в ходе первых часов торгов наблюдалась консолидация у уровней закрытия прошлой недели, то в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,6%. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи снизился на 0,5%, отступив в район 2765 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги ФСК ЕЭС, упавшие более чем на 10% на фоне ухода дивидендов из цены акции. Компанию им составили рыночные тяжеловесы – Газпром и Лукойл, потери которых превысили 1%. Лучше рынка торговались НЛМК и ИнтерРАО, прибавившие более 1,5%. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии российский рынок предпринял робкую попытку роста и закрепления выше 2780 пунктов. Однако сил на возобновление восходящей динамики не хватило и уже в ходе первого часа торгов коррекция на рынке возобновилась. В результате индекс МосБиржи откатился к минимумам прошлой недели и закрепился ниже 2780 пунктов, что переводит данный уровень в разряд сопротивлений. Ближайшей же поддержкой теперь для рынка выступает отметка 2730 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль, после коррекционного снижения в пятницу, сегодня возобновил укрепление по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар потерял 0,5%, торгуясь в районе 62,6 рубля, евро отступил на 0,6%, до 70,5 рубля. Российская валюта чувствует себя достаточно уверено, несмотря на очередные попытки коррекции в ценах на нефть и разнонаправленную динамику в валютах EM. Поддержку же российской валюте может оказывать фактор дивидендов и подготовка экспортеров к налоговому периоду. В результате пара доллар/рубль отступила под минимумы прошлой недели и вплотную подошла к поддержке, расположенной на уровне 62,5 и выступающей минимумом 2019 года. Вполне возможно, что «медведи» могут в ближайшие сессии попытаться пробить этот уровень. В случае если им это удастся, вероятно срабатывание «стопов» по длинным позициям в долларе и краткосрочное ускорение снижения.