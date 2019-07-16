ИАЦ «Альпари»: Рынок скучает в отсутствие идей

Российский фондовый рынок начал неделю ни шатко, ни валко — на площадке нет единой торговой идеи, да и к середине лета на рынке, похоже, остались самые стойкие. Индекс МосБиржи консолидируется сейчас около отметки 2760 пунктов, краткосрочный диапазон колебаний составляет 2750-2775 пунктов. Индекс РТС закрепляется вблизи 1388 пунктов. Ориентир для движений на ближайшее время здесь находится в рамках 1380-1392 пункта.

Среди лидеров спроса сегодня выделяются привилегированные акции «Ростелекома», в которых идет отскок после трех дней довольно серьезных продаж. Целью коррекции может стать область 64,35 руб. Обычка «Ростелекома» тоже фигурирует в списке рыночных фаворитов сегодня, но здесь картина умеренно позитивная и была, и сохраняется. Восходящее движение явно следует к области 81,50 руб.

Нефть держится в «зеленой» зоне, дневной взрывной позитив продолжения пока не получил, а вся пятничная статистика уже учтена в котировках. Пока не поступит новой информации, Brent может балансировать в пределах $66,4-67,10 за баррель.

Зато у рубля все прекрасно. Пока черное золото относительно дорогое, а внешний фон спокоен, «россиянин» дорожает в парах с иностранными валютами и чувствует себя отлично. Доллар может отступить к 62,50 руб., но значительно ниже его пока не видно. Евро в очередной раз напоминает о собственной неустойчивости, проседая к 70,56 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»