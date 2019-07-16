Комментарии

ИАЦ «Альпари»: EURUSD - движение вниз до 1,123

16 июля 2019

По оценкам ИАЦ «Альпари», сегодня на европейской сессии евро и другие валюты европейских стран показывают разнонаправленную динамику. Швейцарский франк продолжает укрепление к доллару на сильных макроэкономических показателях страны. Сегодня он дорожает по отношению к доллару США на 0,7%. А британский фунт стерлингов сегодня падает: по отношению к доллару на 0,35% и почти на столько же по отношению к евро. Единая европейская валюта стоит на месте почти весь день, показывая на данный момент очень слабое падение к доллару, на 0,003%.

Сегодня министры иностранных дел стран ЕС собрались в Брюсселе на совещание по поводу иранской ядерной программы. Министр иностранных дел и кандидат на должность премьер-министра Великобритании Джереми Хант заявил накануне заседания, что ядерная сделка с Ираном «ещё не умерла» и может быть возобновлена. Однако валютный рынок, судя по слабой динамике курса евро, пока не настроен также оптимистично, как глава МИД Великобритании.

Сегодня в еврозоне важной статистики не выходит. Завтра выйдут данные по сальдо торгового баланса еврозоны за май, прогнозируется его повышение примерно на 17%. В Германии выйдет важный опережающий индикатор, индекс экономических настроений ZEW, значение которого аналитики прогнозируют в отрицательной зоне, что неутешительно для стагнирующей экономики еврозоны.

На момент написания обзора евро стоит 1,1265 доллара. В ближайшие дни ожидаем движений евро в коридоре 1,1258-1,128. Если уровень поддержки в 1,125 будет пробит вниз, можно будет ожидать дальнейшего понижательного движения единой европейской валюты в область 1,123.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»


/ СИА /
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