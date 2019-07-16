ИАЦ «Альпари»: Рубль сохраняет силу, но перспектив все меньше

По оценкам ИАЦ «Альпари», российский рубль сегодня активно дорожает в парах с иностранными валютами за счет позитива в нефти и спокойного внешнего фона. Сначала рынок «выкупил» предыдущую просадку рубля на санкционной теме, хотя, на мой взгляд, оптимизм этот преждевременен. Затем в дело пошел сырьевой катализатор — баррель Brent сегодня поднялся к $67 на фоне сокращения численности нефтяных буровых установок в США.

Помимо этого доллар находится под давлением на мировом рынке из-за ожиданий снижения Федрезервом процентной ставки в ближайшем будущем. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл дал более чем достаточное количество сигналов на этот счет. Скорее всего, ставку понизят дважды (в июле и сентябре), а затем регулятор возьмет паузу для наблюдений. И в это время, думается, должен двинуться лед в американо-китайских торговых переговорах, причем в сторону Вашингтона.

Утренняя статистика из Китая в целом благоволит сегодня к валютам развивающихся экономик, июньские данные очень даже неплохие, хотя темпы роста ВВП за второй квартал оказались самыми медленными за последние годы.

В результате, доллар снижается к 62,63 руб. и сохраняет шансы на скольжение к 62,50 руб. Может ли американская валюта спуститься к 62,00 руб.? Вполне, но вряд ли ниже, к тому же на текущий момент все важные новости уже учтены в ценах, «добрать» силы особенно и не на чем. Евро выглядит довольно слабо и торгуется по 70,60 руб., оставляя за собой возможность прохода к 70,35 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»