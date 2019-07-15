ИАЦ «Альпари»: По индексу РТС сегодня возможны колебания в пределах 1380-1410 пунктов

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», сегодня, 15 июля, российские фондовые индексы в начале торгов показали разнонаправленное движение, которое продолжается и в настоящий момент. С завоёванных в трудных боях позиций в 1400 и 2800 пунктов российским индексам ещё на прошлой неделе пришлось немного отступить. На момент открытия торгов индекс РТС показывал небольшой рост, а индекс МосБиржи слабо снижался, но в ходе дальнейших торгов «медвежьи» настроения несколько активизировались. На данный момент индекс РТС растёт на 0,47%, а индекс МосБиржи, наоборот, теряет в данный момент 0,2%.

Мы считаем, что сегодня индекс МосБиржи покажет колебания в диапазоне 2760-2780 пунктов, а индекс РТС — в рамках 1380-1410 пунктов.

Сегодня в лидерах роста префы «Ростелекома», дорожающие на 1,83%. Рост также демонстрируют бумаги Polymetal (+1,62%), «РусГидро» (+1,45%), обыкновенные акции «ИнтерРАО» (+1,33%) и «Магнита» (+1,2%). Среди аутсайдеров рынка на данный момент акции «ФСК ЕЭС» (-9,22%), «ЛУКОЙЛа» (-1,3%) и «Яндекса» (-1%). Акции «Яндекса» падают, скорее всего, на негативной для этой компании новости о том, что группа Mail.Ru наложила вето на отчуждение «Яндексу» ключевых активов группы компаний «Везёт», в том числе колл-центров, которые ранее намеревался приобрести «Яндекс».

Самой главной мировой новостью дня является вышедшая сегодня статистика по экономике, в том числе ВВП Китая. Данные показали, что за второй квартал 2019 года в годовом исчислении темпы роста ВВП Китая замедлились с 6,4% до 6,2%, однако, это замедление полностью совпало с ожиданиями консенсуса международных аналитиков. Однако по итогам первого полугодия в годовом исчислении китайский ВВП вырос немного больше, на 6,3%, а темпы роста ВВП КНР в квартальном исчислении за второй квартал оказались даже лучше ожиданий, составив 1,6% против ожиданий рынком темпов роста всего в 1,5%.

Беспокойство для всей мировой экономики относительно перспектив экономического роста в Китае будет, безусловно, связано с тем, что во втором квартале текущего года Китай показал самые низкие квартальные темпы роста ВВП с 1992 года, то есть с момента, когда в Поднебесной стала открыто публиковаться квартальная статистика. Даже в период экономического кризиса 2008-2009 годов поквартальные темпы роста ВВП в годовом исчислении не опускались ниже 6,4%.

Скорее всего, к такому слабому результату КНР привели последствия торгового конфликта с США. Однако пока нельзя утверждать, что этот конфликт слишком пагубно сказался на состоянии китайской экономики. Так, в Китае сегодня одновременно с настораживающей статистикой по ВВП вышли данные по промышленному производству за июнь в годовом исчислении, которое выросло на 6,3% против ожиданий рынком роста всего в 5,2%. А розничные продажи за июнь выросли в годовом исчислении на 9,8% по сравнению с ожиданиями аналитиков в 8,3%.

Полагаем, что власти Китая будут стимулировать экономику, в том числе, вероятно, путем мягкой монетарной политики, вызывающей снижение обменного курса юаня. А США, в свою очередь, в ответ на такую политику не исключают внесения Китая в список стран, манипулирующих курсом национальной валюты. Так что, можно сказать, точка в конфликте двух великих держав еще не поставлена.

Из корпоративных событий в России советуем обратить внимание на выход операционных показателей «НЛМК» за второй квартал 2019 года, а также на то, что сегодня закрывается реестр акционеров компании «АЛРОСА» для получения дивидендов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»