ИАЦ «Альпари»: Итоги недели на белорусском валютном рынке

По данным ИАЦ «Альпари», белорусский рубль укрепляется к валютной корзине вторую неделю подряд, на этот раз за счет снижения курсов доллара и евро. По данным Национального Банка РБ, за минувшую неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,71% до 2,0342 бел. руб. Европейская валюта снизилась на 0,68% и стоит 2,2916 бел. руб. Российский рубль подорожал на 0,11% и стоит 3,2269 бел. руб. за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,29%.

Всего с начала года доллар подешевел на 5,82%, евро — на 7,35%, а российский рубль подорожал на 3,67%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 1,51%. При этом в разные дни минувшей недели и доллар, и евро, и валютная корзина обновили минимумы с начала года.

На начинающейся неделе российский рубль, вероятнее всего, продолжит укрепление к иностранным валютам. В результате доллар и евро могут снизиться к белорусскому рублю – доллар до 2,02, евро до 2,28, – а российский рубль незначительно вырастет до 3,23 бел. руб. за 100 российских.

По предварительным данным, в июне объем международных резервных активов РБ вырос на $200,7 млн (+2,5%) и на 1 июля составил $8,291 млрд в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, основным фактором роста ЗВР в июне стало повышение цены золота на международном рынке. Также увеличению резервов способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, и поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п., до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 3 мая, были приняты решения сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 7 августа.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%, с начала года вырос на 2,9%, за последние 12 месяцев вырос на 5,7%.

ВВП в сопоставимых ценах в январе-мае вырос на 1,0% к соответствующему периоду предыдущего года.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»