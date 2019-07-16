ИАЦ «Альпари»: Умеренный рост нефти поддержит дальнейшее укрепление рубля

В понедельник основные западные рынки закрылись ростом, а американские индексы продолжили обновлять исторические максимумы. Развивающиеся рынки чувствовали себя не столь оптимистично после того, как рост ВВП Китая снизился до 27-летнего минимума из-за торговой войны. Снизился и российский рынок.

По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,76%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля снизился меньше, на 0,10%. Среди лидеров снижения – «ФСК ЕЭС» (-10,75%) и «Газпром» (-2,12%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,1%. Утром вторника большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1-0,7%. Исключением был гонконгский Hang Seng, который рос на 0,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3020 п., на 0,1% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Растущая утром нефть и снижающиеся азиатские рынки формируют противоречивый внешний фон перед открытием рынка российских акций, мы ожидаем нейтрального начала торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2730-2785 пунктов, по индексу РТС — 1375-1400 пунктов.

В понедельник большую часть дня нефть предпринимала попытки роста, но не удержала достигнутых высот, и завершила день снижением. Торги начались с отметки $66,4 за баррель марки Brent, и после полудня цена достигла $67,2. На этом уровне она развернулась, и к концу дня опустилась до $65,7. Утром вторника к нефтетрейдерам вернулся оптимизм, цена отрастала до $66,1 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $65,5-66,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $62,0-67,4. Сегодня поздно вечером выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они снизились на 8,1 млн баррелей, что послужило серьезным подспорьем для цены.

В отличие от рынка акций, рубль в понедельник вновь укрепился, не в последнюю очередь благодаря высокому спросу нерезидентов на ОФЗ. По итогам дня на МосБирже доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 62,6700 руб. (-30,75 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,5475 руб. (-42,25 коп.), обновив минимумы с начала апреля прошлого года. Утренний умеренный рост нефтяных котировок может способствовать дальнейшему укреплению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,0-63,3 руб., для европейской валюты — 69,8-71,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»