ИАЦ «Альпари»: Китай и падающая нефть не помешали укреплению рубля

В понедельник, 15 июля, рубль снова пошёл в рост, успешно завоёвывая новые высоты. К закрытию торгов первого рабочего дня текущей недели обменный курс доллара США расчётами «завтра» не сопротивлялся и продолжил падение, подешевев на 31 коп. (-0,5%), до 62,67 руб., а курс евро обвалился на 42 коп. (-0,6%), до 70,55 руб. Таким образом, курс рубля по отношению к доллару вышел на уровни июля 2018 года, а курс рубля к евро достиг максимумов марта прошлого года.

В понедельник вышли данные по ВВП Китая за второй квартал 2019 года, в годовом и квартальном исчислении, а также данные по розничным продажам и промышленному производству за июнь в годовом исчислении. Данные оказались неоднозначными. Если китайский ВВП во втором квартале замедлил темпы роста с 6,4% до 6,2% в годовом исчислении, что ожидалось аналитиками, то в квартальном исчислении ВВП «Поднебесной» вырос даже лучше ожиданий аналитиков, на 1,6% к первому кварталу текущего года. При этом промышленное производство и розничные продажи в июне продемонстрировали рост к июню 2018 года, заметно превысивший ожидания экспертов (на 6,3% и 9,8%, соответственно). Рынки отреагировали по-разному, например, на курс российского рубля эта статистика влияния не оказала.

Однако цена на нефть сорта Brent на Лондонской интерконтинентальной бирже в понедельник упала на 1,3%, до $65,74 за баррель. Скорее всего, на нефтяной рынок в понедельник оказала влияние не столько статистика из Китая, сколько заявление уходящей главы МИД Евросоюза Фредерики Могерини о том, что ЕС готов выработать альтернативный механизм покупки нефти у Ирана в обход санкций США, в поддержку которого выступили министры иностранных дел 10 стран Евросоюза. Нефтяной рынок, по всей видимости, обеспокоен возможным избытком предложения, если на нём опять появятся достаточно большие объёмы иранской нефти. С утра цена Brent вернулась к росту, прибавляя 0,5%.

Мы полагаем, что рубль при открытии торгов может продолжить рост, хотя более скромными темпами. Мы понизили прогнозы: по курсу доллара к рублю до 62-63 руб., по курсу евро к рублю до 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»