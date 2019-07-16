ПСБ: Текущее укрепление рубля происходит за счет внешних факторов

Тенденция к умеренному укреплению российской валюты пока сохраняется. В ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль вновь приближалась к минимумам года в районе 62,50 руб/долл. На горизонте последних недель ключевая поддержка для рубля по-прежнему исходит от общего интереса глобальных инвесторов к развивающимся рынкам после сигнала ведущих центральных банков о готовности снижать процентные ставки. За последний месяц рубль прибавил против доллара около 2,7%, и для сравнения отметим, что темпы роста бразильского реала, мексиканского песо, южноафриканского ранда, турецкой лиры за этот же период составили 0,9-3,6%. Рубль не выбивается из общей когорты, и именно в общерыночной тенденции мы видим ключевой драйвер для укрепления российской валюты.

Что касается внутренних факторов, то от них значимой поддержки для рубля мы уже не видим. Согласно нашей модели, на текущих уровнях недооценки рубля относительно нефтяных котировок и текущих макропоказателей уже не наблюдается, сезонность текущего счета играет уже, скорее, против российской валюты, фактор дивидендов, поддерживающий рубль в конце июня, также практически исчерпал себя (в конце июля – начале августа мы даже напротив можем видеть обратный эффект, когда часть полученных нерезидентами дивидендов конвертируется в валюту).

В краткосрочной перспективе внешние факторы продолжают играть определяющую роль, поэтому для всей группы валют EM в целом, и российского рубля в частности, вопрос дальнейшего монетарного курса ведущих ЦБ остается определяющим. В то же время отсутствие сильных внутренних факторов в поддержку рубля и сохраняющиеся санкционные риски, на наш взгляд, делают потенциал продолжения укрепления российской валюты с текущих уровней ограниченным. В базовом сценарии на горизонте до конца лета ожидаем смещения пары доллар/рубль в диапазон 64-65 руб/долл.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"