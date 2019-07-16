ИК «Фридом Финанс»: Банки продолжают задавать тон фондовым индексам

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Торги 15 июля на американских фондовых площадках завершились в плюсе, хотя на протяжении всей сессии колебались между прибылями и убытками. S&P500 прибавил 0,02% и закрылся на уровне 3014 пунктов. Публикация результатов Citigroup дала старт сезону корпоративной отчетности за второй квартал. Хотя отчет Citi оказался лучше ожидаемого, финансовый сектор стал одним из главных неудачников дня, потеряв 0,53%. Падение чистой процентной маржи Citi спровоцировало отрицательную динамику в акциях банков на опасениях, что это приведет к сокращению прибыли в отрасли по мере снижения процентных ставок. Акции промышленных и энергетических компаний также выглядели слабее рынка. В лидерах роста оказались бумаги защитного сектора коммунальных услуг, а также высокотехнологических компаний.

Мировые фондовые площадки торгуются без выраженной динамики в ожидании новых публикаций отчетов ведущих банков США. К позитивным факторам стоит отнести заявления главы американского Минфина о планах провести на этой неделе телефонные переговоры по вопросам взаимной торговли с представителями КНР. В случае успеха телефонного диалога он может продолжиться в очном формате, для этого торговый представитель США готов выехать в Пекин. Продвижение переговорного процесса будет положительно воспринято мировыми фондовыми площадками. Пока же японский Nikkei теряет больше 0,5%, гонконгский Hang Seng торгуется в нуле, а шанхайский CSI 300 снижается в пределах 0,5%. Европейские площадки открылись без выраженной динамики.

Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по розничным продажам и промышленному производству в Штатах за июнь. Ожидается позитивная, но замедляющаяся динамика обоих показателей. В случае совпадения реальных данных с прогнозными тревоги инвесторов о приближении рецессии несколько ослабнут, но они получат очередное подтверждение торможения экономического роста. Сегодня также состоятся выступления руководителей ФРС, в том числе Джерома Пауэлла, хотя после двухдневных слушаний в Конгрессе глава регулятора вряд ли скажет что-то новое.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США консолидируется на уровне 2,10%. Нефть марки Brent после вчерашней коррекции находится в боковике у $67 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сегодня подавлен. По нашим прогнозам, индекс S&P500 может снизиться на 0,3%, до 3005 пунктов, если макроданные и отчеты не принесут приятных сюрпризов.

Сегодня до открытия рынка квартальные результаты представят JPMorgan, Wells Fargo&Co, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Наиболее оптимистично инвестсообщество настроено в отношении отчета JPMorgan. Помимо фининститутов на рынок может оказать влияние публикация результатов Johnson & Johnson. Акции фармгиганта в последние дни находятся под давлением судебных исков, поэтому даже сильная отчетность два ли приведет к развороту котировок вверх.

Техническая картина по-прежнему настораживающая, так как индекс RSI находится в зоне перекупленности.