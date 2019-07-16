ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС может откатиться в коридор 1340-1400 пунктов

Сегодня, 16 июля, российский фондовый рынок отступает. Индекс РТС теряет 0,55%, а индекс МосБиржи тоже снижается и падает на 0,24%. В основном причиной падения рынка является то, что у большинства эмитентов реестры акционеров для получения дивидендов уже закрыты. А неоднозначные данные по китайской экономике, вышедшие в понедельник, обеспечили рынку дополнительные беспокойства о стабильности экономики России, поскольку Китай является ее основным торговым партнером. Мы полагаем, что сегодня индекс МосБиржи покажет колебания в диапазоне 2700-2760 пунктов, а индекс РТС в интервале 1340-1400 пунктов.

На фоне падения индексов ряд российских акций показывает рост. Среди них - дорожающие более чем на 1,5% бумаги X5 Retail Group и обыкновенные акции «ОГК-2» (+1,58%), а также растущие более чем на процент акции «Полюса» (+1,27%), , «Детского мира» (+1,05%), «НОВАТЭКа» (+1,04%) и «НЛМК» (+1,01%). Одновременно значительно сильнее рынка падают обыкновенные акции «ИнтерРАО» (-2,39%), «Россетей» (-2,3%), привилегированные акции «Мечела» (-1,7%) и обыкновенные акции АФК «Система» (-1,27%%).

Совет директоров ПАО «Мосэнерго» сегодня согласовал сделку по обмену казначейскими акциями с «ОГК-2», как сообщается в раскрытом на сайте эмитента сообщении о существенном факте. В ходе сделки «Мосэнерго» реализует по средневзвешенной рыночной цене на дату совершения сделки пакет собственных казначейских (находящихся на балансе эмитента) обыкновенных акций в размере 140 229 451 штук, что соответствует только 0,35% уставного капитала компании. Одновременно совет директоров «Мосэнерго» решил, что компания приобретет пакет казначейских обыкновенных акций «ОГК-2» в размере 4 295 819 438 штук по средневзвешенной рыночной цене на дату совершения сделки, что соответствует 3,9% уставного капитала «ОГК-2».

Напомним, что ранее совет директоров «ОГК-2» принял аналогичное решение о реализации своих казначейских акций «Мосэнерго» и участии в капитале «Мосэнерго» путем приобретения пакета казначейских акций этого эмитента. Обе сделки совет директоров «ОГК-2» будут совершены по средневзвешенным рыночным ценам на дату их осуществления. Обе компании входят в одну и ту же промышленную группу «Газпром энергохолдинг», который является контролирующим акционером обеих энергетических компаний, и эти сделки были совершены фактически по инициативе «Газпром энергохолдинга».

Целью этих сделок, как объясняют в самом холдинге, является последующая реализация пакетов акций обеих энергокомпаний на бирже, что приведет к повышению ликвидности акций посредством увеличения free float. На решении совета директоров «Мосэнерго» акции компании растут, но очень слабо, всего на 0,02%, а акции «ОГК-2» сегодня один из лидеров роста, как мы отметили выше.

На сегодняшний день казначейский пакет акций «ОГК-2» стоит по рыночной цене 2,24 млрд руб., а казначейский пакет «Мосэнерго» стоит 323,65 млн руб. Если бы сделка проходила на рыночных условиях, она была бы выгодной только для «ОГК-2», так как она могла бы получить большую прибыль (почти 2 млрд руб.) от продажи своего пакета, а «Мосэнерго», в свою очередь, получило бы от аналогичной сделки огромный убыток в размере почти 2 млрд руб. Однако поскольку фактически эта сделка будет представлять собой обмен акциями, то от нее выиграет, наоборот, «Мосэнерго», которая убытка не получит, а «ОГК-2» от сделки не выиграет, но и не проиграет, так как впоследствии сможет продать пакет акций «Мосэнерго» в рынок и получить прибыль.

Если оба эмитента смогут реализовать приобретенные пакеты акций друг друга на Московской бирже, то, возможно, прибыль от этих сделок поможет обеим компаниям увеличить дивиденды акционерам по итогам 2019 года. Напомним, что по итогам 2018 года акционеры «Мосэнерго» одобрили дивиденд на акцию в размере 0,21004 руб., что соответствовало 35% чистой прибыли компании по РСБУ, согласно дивидендной политике, а «ОГК-2» выплатила также 35% чистой прибыли по РСБУ, что соответствовало 0,037 руб. на акцию.

Среди корпоративных событий в России на сегодня: закрытие реестра акционеров «ФСК ЕЭС» для получения дивидендов, а также заседания совета директоров «Россетей» и нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»