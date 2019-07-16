Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 июля: 2 860,7800 руб/1 г золота и 30,9500/1 г серебра ЦБ РФ с 16 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 860,7800 руб.

1 грамм серебра - 30,9500 руб.

1 грамм платины - 1 694,7500 руб.

1 грамм палладия - 3 151,1499 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,8200 р. (0,45%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2700 р. (0,88%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,2000 р. (1,51%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5700 р. (0,11%) .

dims

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/ СИА /

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