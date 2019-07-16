Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 июля: 2 860,7800 руб/1 г золота и 30,9500/1 г серебра
16 июля 2019
ЦБ РФ с 16 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 860,7800 руб.
- 1 грамм серебра - 30,9500 руб.
- 1 грамм платины - 1 694,7500 руб.
- 1 грамм палладия - 3 151,1499 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,8200 р. (0,45%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2700 р. (0,88%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,2000 р. (1,51%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,5700 р. (0,11%).
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