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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 июля: 2 860,7800 руб/1 г золота и 30,9500/1 г серебра

16 июля 2019
ЦБ РФ с 16 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 860,7800 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,9500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 694,7500 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 151,1499 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,8200 р. (0,45%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2700 р. (0,88%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,2000 р. (1,51%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5700 р. (0,11%).

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