«Медведи» не торопятся покинуть рынок

Индекс МосБиржи снижается четвертый день подряд, такой затяжной для оптимистичного рынка серии снижений не было с 13 мая. Сейчас рублевый индикатор просел к 2743 пунктам, трехнедельному минимуму, но совершенно свободно может снижаться вплоть до области 2720 пунктов. Дальше будут вопросы: или рынка возьмет паузу на консолидацию и стабилизируется, чтобы позже вернуться сюда с новыми силами, или «медведи» начнут работать тщательнее и глубже.

Индекс РТС также отступает четвертый день подряд, но у него запас прочности еще больше. Во вторник валютный индикатор снизился к 1377 пунктам, ближайшая поддержка находится на отметке 1366 пунктов, под ней – уже 1360 пунктов.

Список лидеров снижения возглавляют сегодня бумаги «Россетей», где продажи идут с 4 июля, еще до даты отсечки под дивиденды. Судя по рыночному настрою, силы продавцов все еще не исчерпаны, но бумага может приостановить снижение около 1,1615 руб.

Акции МосБиржи остаются в диапазоне 92,80-96,47 руб., но в моменте «медведи» удерживают лидирующие позиции и могут «продавить» котировки вплоть до 93,20 руб.

Доллар США к вечеру чуть прибавляет в паре с рублем, но существенным образом ситуация не меняется: завтра пара доллар/рубль будет двигаться в пределах 62,50-63,00 руб., а до конца недели – в диапазоне 62-65,00 руб. Евро снова направился вниз, ближайшая поддержка в паре с рублем находится на уровне 70,35 руб., после ее пробоя откроется дорога к 70,15 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»