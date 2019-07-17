Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 17 июля: 62,9451 руб/доллар США и 70,5552 руб/евро

17 июля 2019
ЦБ РФ с 18 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,9451 руб.
  • 1 евро - 70,5552 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,4926 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1322 р. (0,21%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1219 р. (0,17%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1536 р. (0,17%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Прощание с долёвкой
Застройщики жилья нашли способ оградиться от эскроу-счетов. Они настроились на продажу жилья по договорам переуступки
Подготовились к новым условиям. В 2 раза больше сделок с новостройками зарегистрировано в Иркутской области в 1 полугодии 2019 года
Первая очередь ЖК «Новые горизонты на Пушкина» в Иркутске будет достроена по старой схеме
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги