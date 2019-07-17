Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 июля: 2 859,7900 руб/1 г золота и 31,0900/1 г серебра
17 июля 2019
ЦБ РФ с 17 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 859,7900 руб.
- 1 грамм серебра - 31,0900 руб.
- 1 грамм платины - 1 702,4200 руб.
- 1 грамм палладия - 3 134,2300 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,9900 р. (0,03%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1400 р. (0,45%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,6700 р. (0,45%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,9199 р. (0,54%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.