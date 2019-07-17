ИАЦ «Альпари»: Урсула фон дер Ляйнен помогла росту курса евро

По оценкам ИАЦ «Альпари», европейская сессия сегодня проходит довольно вяло. Относительным лидером роста из европейских валют можно назвать британский фунт стерлингов, который на момент написания данного обзора растет по отношению к доллару США всего на 0,07%. Это неплохо, но совсем недостаточно, чтобы отыграть вчерашнее падение. Евро по отношению к доллару растет несколько слабее, прибавляя только 0,06%. А швейцарский франк сегодня падает к доллару, но тоже не слишком сильно, только на 0,1%. Курс евро по отношению к британскому фунту пока растет только на 0,02%, что трудно даже назвать ростом.

В еврозоне сегодня вышла вторая оценка темпов роста инфляции за июнь. Вопреки ожиданиям рынка, оценка июньского роста инфляции была повышена с 1,2% до 1,3% в годовом исчислении. За июнь по сравнению с маем оценка инфляции тоже была повышена с 0,1% до 0,2%. Тем временем в Великобритании сегодня вышли данные по инфляции за июнь. В этой стране в июне инфляция потребительских цен в годовом исчислении сохранилась на уровне 2%.

Сегодня Европарламент утвердил подавляющим большинством голосов кандидатуру бывшего министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйнен на пост главы Еврокомиссии, то есть правительства Евросоюза. Против голосовала фракция «зелёных» и ряд представителей крайне правых партий. От фон дер Ляйнен ожидают, что она сможет сохранить единство ЕС в условиях готовящегося Брекзита и роста евроскептических настроений в ЕС, и выдвижение этой кандидатура отчасти положительно повлияло на курс евро.

Евро к доллару на текущий момент торгуется на отметке 1,12168. В течение дня колебания возможны в диапазоне 1,1198-1,1223. Пока 1,119 является достаточно сильным уровнем поддержки, оттолкнувшись от него, евро/доллар может далее улететь на 1,125-1,126.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»