ИАЦ «Альпари»: Рубль не обращает внимания на внешний фон

Рубль не обратил внимания на провал в ценах на нефть вчерашним вечером и чувствует себя вполне стабильно. Более того, обычный фактор поддержки «россиянина» - прекрасный результат аукцион по размещению ОФЗ Минфином, традиционное по средам мероприятие, - сегодня тоже не работает. Минфин не особенно заинтересован в том, чтобы давать покупателям дисконт, и предлагает к размещению те бумаги, которые хочет продать. Это снижает интерес рынка к долговому рынку, но некритично. Однако и тут рубль невозмутим и не реагирует ровным счетом никак.

К середине торгового дня баррель Brent восстанавливается в цене и торгуется по $65,16 при вчерашнем минимуме в $63,82. Все перепады настроений тут напрямую связаны с Ираном и США, где снова сменился вектор отношений.

Что касается ОФЗ, то Минфин мог бы и вообще не выходить на рынок, потому что бюджет залит деньгами, которые никак не используются, просто висят на балансе.

В результате рубль как будто предоставлен сам себе - без опоры, но и без поводов для расстройства. Доллар США к середине дня балансирует около 62,80 руб., может чуть просесть в область 62,65 руб., но вряд ли ниже. Евро тоже отступает под натиском российской валюты и снижается к 70,40 руб. с вероятностью ослабления вплоть до 70,25 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»