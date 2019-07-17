ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы ждут результатов технологических лидеров

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Три основных фондовых индекса США 16 июля прервали многодневную серию роста, в частности, S&P500 по итогам торгов снизился на 0,34%, до 3004 пунктов. Давление на котировки оказало заявление Дональда Трампа о том, что до заключения соглашение с Китаем о торговых тарифах еще далеко. Кроме того, накануне три крупнейших американских банка обнародовали свои квартальные результаты. И хотя они оказались вполне позитивными, стать катализатором продолжения ралли на фондовых площадках им не удалось.

Аутсайдерами вчера стали энергетический и IT-сектора. В плюсе закрылись производственная и сырьевая отрасль. Комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла и президента чикагского ФРБ Чарльза Эванса подтвердили ожидания снижения процентной ставки как минимум на 25 базисных пунктов на заседании FOMC 30-31 июля.

Мировые фондовые площадки находятся под давлением из-за продолжающейся торговой напряженности между США и Китаем. К позитивным факторам стоит успешный старт сезона корпоративных отчетов и публикацию сильной экономической статистики. На этом фоне японский Nikkei, гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 теряют менее 0,5%. Европейские площадки открылись в нуле.

Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по рынку недвижимости за июнь и публикацию «Бежевой книги» ФРС за май-июнь. Объем строительства новых домов, как ожидается, сократится, а число выданных разрешений на строительство — вырастет. Сектор недвижимости по-прежнему не лучшей форме, но снижение процентных ставок может вернуть на него позитивную динамику. «Бежевая книга» должна дать дополнительные сведения о состоянии американской экономики. Предыдущий релиз указывал на усиливающиеся признаки ухудшения конъюнктуры, что способствовало смягчению позиции регулятора. Учитывая слабость последних данных по PMI, вероятно, в новой публикации макроэкономического отчета подтвердится замедление экономики, что укрепит веру инвесторов в снижение ставки в конце июля.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется во флэте на уровне 2,10%. Нефть марки Brent откатилась к $65 за баррель на заявлении госсекретаря США Майка Помпео о готовности Ирана к переговорам. Таким образом, аппетит к риску остается низким. При этом техническая картина по S&P500 немного улучшилась, так как индекс RSI вышел из зоны перекупленности. Так что, индекс широкого рынка может попытаться удержаться выше 3000 пунктов при условии сохранения позитивной динамики корпоративных прибылей.

Сегодня отчитается последний из крупнейших фининстиутов США Bank of America. От него ожидают роста выручки и прибыли. После закрытия основных торгов свои результаты за второй квартал представят такие лидеры технологического сектора, как Netflix и IBM. Netflix ждет повышения выручки при снижении прибыли на акцию. Интересно будет посмотреть на динамику числа пользователей и узнать, каковы ожидания менеджмента в условиях усиления конкуренции в сегменте стриминга. IBM продолжает фиксировать снижение доходов. Отчеты технологических компаний способны оказать серьезное влияние на настроения инвесторов.