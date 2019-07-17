ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2700-2730 пунктов

Российский рынок акций утром в среду в «красной» зоне. Индекс МосБиржи в минусе, долларовый индекс РТС также в минусе. Вниз рынок тянут дивидендные отсечки по «Газпрому» и «Сургутнефтегазу». Рубль незначительно укрепляется Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 62,9-63,1, евро/рубль – 70,5-70,7. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2750-2790 пунктов.

Нефть сорта Brent торгуется по $64,62, повышаясь на 0,42%. Черное золото пытается восстановиться после вчерашнего падения, спровоцированного сообщением Дональда Трампа о прогрессе в отношениях с Ираном. Евро/доллар – 1,121.

По информации из деловых кругов, истинной целью «глобальной валютной войны», о неизбежности и даже начале которой говорят ведущие экономисты и политики, включая президента США, с сопутствующим ростом мировых цен и девальвацией всех современных валют, является не столько повышение конкурентоспособности национальных экономик, сколько попытка расширить денежную базу реального сектора, ныне занимающего всего лишь около 3% финансового рынка, и предотвратить неконтролируемый обвал «лавины деривативов». После чего должен начаться новый «золотой рассвет».

Россия в мае снизила вложения в государственные ценные бумаги США почти на $760 млн, свидетельствуют данные американского Минфина. Вложения России сократились с $12,1 млрд до $12,024 млрд, из них $5,250 млрд приходятся на долгосрочные бумаги и $6,774 млрд — на краткосрочные. Это минимум за 12 лет с мая 2007 года, когда речь шла о $11,8 млрд. Лидером в списке крупнейших держателей американского долга в мае оставался Китай, объем вложений которого составляет $1,11 трлн (сократился на $3 млрд), за ним следует Япония с $1,01 трлн (сокращение по сравнению с апрелем на $5 млрд). Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

Конечно, американские облигации остаются наиболее надежными и ликвидными бумагами в мире. Особенно привлекательны они на фоне ожидаемого снижения процентной ставки. Однако есть еще политика. Россия опасается заморозки своих активов и, конечно, не совсем логично покупать облигации потенциального противника. Мы полагаем, что Россия все делает правильно и напоминаем, что международные резервы превышают $500 млрд.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»