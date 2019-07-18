ПСБ: Провал на дивидендах

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В среду российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение на негативном внешнем фоне. Так, продажам в наших бумагах способствовала ситуация на рынке энергоносителе, где днем ранее нефть марки Brent понесла существенные потери. Также поддержку «медведям» оказала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,2% и 0,3% соответственно. На таком фоне к 18.20 мск. индекс МосБиржи снизился на 1,7%, отступив в район 2710 пунктов. Действительно, внешний фон был в пользу снижения, однако основной причиной существенных потерь индекса МосБиржи стал уход дивидендов из стоимости некоторых бумаг, в частности главного тяжеловеса нашего рынка – Газпрома, который упал более чем на 7,5% и стал одним из аутсайдеров торгов. По этой же причине привилегированные акции Сургутнефтегаза упали на 17,5%. Лучше рынка торговались ФСК ЕЭС и Мосэнерго, прибавившие 2,7% и 1,89% соответственно. При этом в рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи пробил поддержку на уровне 2730 пунктов. В результате, ближайшей поддержкой для рынка выступает отметка 2700 пунктов. Данный уровень достаточно слаб, однако «быки» могут попробовать использовать его для формирования коррекционного отскока. Более сильной поддержкой выступает уровень 2640 пунктов, к которому поднимается среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря, что, с технической точки зрения, может создать условия для активизации покупок на нашем рынке и попыток возобновления роста.

На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,3%, торгуясь в районе 62,8 рубля, евро отступил на 0,2%, до 70,6 рубля. Отметим, что американская валюта продолжает торговаться вблизи годового минимума и, по совместительству, главной поддержки – уровня 62,5 рубля. При этом, в рамках сегодняшних торгов игроки смогли проигнорировать вчерашний существенный провал на рынке энергоносителей, что говорит в пользу снижения влияния цен на нефть на динамику национальной валюты. Основными факторами для рубля продолжают выступать отношение инвесторов к валютам развивающихся рынков, а также дивидендный и налоговый периоды, способствующие увеличению спроса на рубль.