Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Продавцы на рынке усилили позиции

18 июля 2019

На российском фондовом рынке сегодня очередной день распродаж. Участники торгов рассуждают следующим образом: раз сокращается вероятность агрессивного понижения Федрезервом процентной ставки в ближайшие полгода, а Россия подтверждает намерение снижать стоимость кредитования и далее, значит, и ОФЗ и активы станут менее интересными. И это заново запускает процессы рыночной коррекции в индексах, слишком перегретых даже для развивающегося рынка.

Индекс МосБиржи просел к 2721 пункту и может дополнительно отступить к 2700 пунктам, но и далее есть куда снижаться. Поддержки располагаются и на 2685, и на 2665 пунктах. Индекс РТС мог бы отступать и энергичнее в силу курсовых колебаний, но пока скользит вполне логичными темпами и отступает к 1365 пунктам.

Акции «Россетей» сегодня приостановили снижение, что выглядит закономерным, и начинают искать точку опоры. Пока это область 1,1820-1,2100 руб.

Префы «Сургутнефтегаза» сегодня торгуются без дивидендов первый день, поэтому возглавляют список рыночных аутсайдеров с падением цены более чем на 17%. Через пару дней рынок выровняет бумагу, но пока тут явно нет интересных идей.

Рубль в среду проигнорировал и нефтяную качку, и спад активности в аукционах Минфина по размещению ОФЗ. Доллар США к вечеру балансирует возле 62,87 руб. и может чуть просесть дополнительно, евро отступил к 70,50 руб., где может и задержаться.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 


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