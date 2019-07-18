ИАЦ «Альпари»: Пессимизм на мировых площадках огорчает российский фондовый рынок

В среду на рынке нефти разыгрался сценарий, отчасти схожий с тем, что мы наблюдали во вторник – попытка роста цен в первой половине дня и их резкая коррекция в американскую сессию. Торги стартовали с $64,0 за баррель марки Brent, и к началу американской сессии цена вскарабкалась к $64,9. С этого уровня последовал разворот, и к концу дня цена опустилась к $63,0. Одной из причин этого движения остаются странные и непоследовательные заявления по поводу Ирана со стороны различных участников этого политического процесса. Управление энергетической информации США сообщило о сокращении запасов нефти за неделю на 3,1 млн. баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения лишь на 2,7 млн. баррелей. При других обстоятельствах это могло бы оказать поддержку ценам, но на этот раз рынок полностью проигнорировал позитив. Утром четверга цены умеренно восстанавливались, поднявшись к $63,4. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $62,8-$64,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $62,0-$67,4.

Большинство западных фондовых рынков в среду снизилось, причиной пессимизма стало отсутствие перспектив скорого завершения торговых войн. Не остался в стороне и рынок российских акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 1,55%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля снизился чуть меньше, на 1,48%. Среди лидеров снижения – «Сургутнефтегаз»-преф (-17,65%) и Газпром (-7,49%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,42%. Утром четверга индексы стран АТР дружно снижались на 0,5-2,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 976 п., на 0,3% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Падение широким фронтом азиатских индексов задает достаточно негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который тоже, вероятно, начнет торги снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2685-2740 пунктов, по индексу РТС — 1350-1375 пунктов. Сегодня «РусГидро» опубликует производственные результаты за первое полугодие, а X5 – операционные результаты за этот же период.

Зато рублю накануне удалось незначительно укрепиться благодаря началу налогового периода. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 62,9350 руб. (-11 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,6475 руб. (-1,75 коп.). Разница в динамике двух валют была связана с умеренным ростом евро по отношению к доллару на мировом рынке. Утреннее восстановление нефтяных котировок способно оказать поддержку рублю на открытии торгов, хотя ждать от него мощного рывка не стоит. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,3-63,6 руб., для европейской валюты — на отметках 69,9-71,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»