ИАЦ «Альпари»: Рубль смог столкнуть доллар ниже 63 руб.

В среду, 17 июля, рубль заставил доллар и евро отступить. «Россиянин» снова смог столкнуть доллар ниже отметки в 63 руб., хотя вчерашняя победа над мировыми резервными валютами далась ему с трудом. Особенно сильно сопротивлялся евро. К закрытию торгов среды обменный курс доллара расчётами «завтра» упал, но только на 11 коп. (-0,17%), до 62,94 руб., а курс евро понизился совсем немного, на 3 коп. (-0,04%), до 70,64 руб.

Российский Минфин в среду удачно, то есть полностью, разместил выпуск 9-летних ОФЗ-ИН 52002 с погашением в феврале 2028 года на сумму в 5,32 млрд руб. Средневзвешенная доходность выпуска составила 3,43% годовых. Размещение выпуска длинных ОФЗ-ПД 26228 с погашением в апреле 2030 года. оказалось менее успешным, так как была размещена только половина выпуска на сумму в 10,19 млрд руб. под средневзвешенную доходность 7,41% годовых. В целом неплохое размещение выпусков ОФЗ благоприятно сказалось на курсе рубля, однако, падение цен на нефть помешало более серьезному укреплению российской нацвалюты.

Нефть сорта Brent в среду снова сильно подешевела, её цена упала на 1,6%, до $62,98 за баррель, опустившись немного ниже уровня поддержки в $63. Как ни странно, нефтяной рынок проигнорировал сильные данные о падении коммерческих запасов нефти в США за неделю на 3,12 млн баррелей, хотя рынок ожидал снижения только на 2,69 млн баррелей. Вероятно, ожидания переговоров с Ираном по ядерной сделке и последующего ослабления нефтяного эмбарго со стороны США для рынка сейчас имеют несколько большее значение. Но сегодня с утра рынок опомнился, и цена Brent подрастает на 0,65%.

Вышедший в среду вечером новый выпуск «Бежевой книги» ФРС сенсаций не принес. Федеральные резервные банки штатов подтвердили общий взгляд американского регулятора на состояние экономики США. Прогноз на ближайшие месяцы остается положительным, ожидания умеренного роста экономики отдельных штатов и США в целом у Федрезерва сохраняются, при этом, неопределенность, связанная с торговой войной, на американскую экономику пока влияет не сильно. Однако долларовый индекс DXY отреагировал на очередной выход «Бежевой книги» небольшим падением на 0,17%.

Мы считаем, что рубль при открытии торгов может показать разнонаправленную динамику. Мы сохранили прогнозы: по курсу доллара к рублю на отметках в 62,1-63,4 руб., по курсу евро к рублю – на уровне в 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»