ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы по-прежнему осторожны

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Снижение рынка продолжилось в рамках тенденции большинства ключевых для российских инвесторов зарубежных площадок. Заявление Президента США Дональда Трампа о готовности к повышению тарифов на китайский импорт при неудаче в торговых переговорах с КНР стало для рынка очередным сигналом регуляторов, указывающим на необходимость проявления осторожности. Отчетность двух третьих американских компаний, уже опубликовавших свою статистику, оказалась лучше прогнозов, но их суммарный объем капитализации не превышает 10% капитализации компаний, входящих в индекс S&P 500.

Акции Новатэка (+2,33%) выросли на фоне сообщений о заключении компанией долгосрочного контракта с Северсталью на поставку газа на сумму более 55 млрд руб. и информации о том, что Новатэк выделит 60 млрд руб. на строительство четырех ледоколов на сжиженном газе для обеспечения навигации на западной части СМП.

Инвесторы позитивно отреагировали на новость о диверсификации бизнеса Группы Компаний ПИК (+0,79%). «ПИК инновации», дочерняя компания группы ПИК, приобрела 27% акций онлайн-магазина продуктов «Самокат».

Акции Яндекса (-1,31%) снизились на слухах о разрыве партнерства со Сбербанком, которые, впрочем, вчера опроверг Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

Ожидаю разнонаправленную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2655-2730 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,70-62,90.