Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы по-прежнему осторожны

18 июля 2019

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Снижение рынка продолжилось в рамках тенденции большинства ключевых для российских инвесторов зарубежных площадок. Заявление Президента США Дональда Трампа о готовности к повышению тарифов на китайский импорт при неудаче в торговых переговорах с КНР стало для рынка очередным сигналом регуляторов, указывающим на необходимость проявления осторожности. Отчетность двух третьих американских компаний, уже опубликовавших свою статистику, оказалась лучше прогнозов, но их суммарный объем капитализации не превышает 10% капитализации компаний, входящих в индекс S&P 500.

Акции Новатэка (+2,33%) выросли на фоне сообщений о заключении компанией долгосрочного контракта с Северсталью на поставку газа на сумму более 55 млрд руб. и информации о том, что Новатэк выделит 60 млрд руб. на строительство четырех ледоколов на сжиженном газе для обеспечения навигации на западной части СМП. 

Инвесторы позитивно отреагировали на новость о диверсификации бизнеса Группы Компаний ПИК (+0,79%). «ПИК инновации», дочерняя компания группы ПИК, приобрела 27% акций онлайн-магазина продуктов «Самокат». 

Акции Яндекса (-1,31%) снизились на слухах о разрыве партнерства со Сбербанком, которые, впрочем, вчера опроверг  Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

Ожидаю разнонаправленную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2655-2730 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,70-62,90.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Прощание с долёвкой
Застройщики жилья нашли способ оградиться от эскроу-счетов. Они настроились на продажу жилья по договорам переуступки
Подготовились к новым условиям. В 2 раза больше сделок с новостройками зарегистрировано в Иркутской области в 1 полугодии 2019 года
Первая очередь ЖК «Новые горизонты на Пушкина» в Иркутске будет достроена по старой схеме
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги