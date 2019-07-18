ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2690-2730 пунктов

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», российский рынок акций утром в четверг в целом в «красной» зоне. Индекс МосБиржи в минусе, долларовый индекс РТС также в минусе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2690-2730 пунктов. Сегодня отсечка по «Транснефти», однако, она не отразится серьезно на фондовых индексах. Инвесторы по-прежнему опасаются обострения торговой войны между США и Китаем и новых антироссийских санкций.

Нефть сорта Brent торгуется по $63,69, прибавляя 0,05%. Евро/доллар – 1,124.

Рубль незначительно укрепляется. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 62,7-63,0 руб., евро/рубль — в диапазоне 70,5-70,7 руб.

Пик налоговых выплат приходится на 25 июля, а 29 июля фискальный период завершится уплатой налога на прибыль. Пока российские экспортеры продают валюту для выплат дивидендов своим акционерам. Однако скоро, уже в августе, дивидендный фактор начнет играть против рубля. Получив дивиденды, некоторые нерезиденты конвертируют их в валюту и выводят за рубеж. Мы оцениваем долю нерезидентов во free float в 35-40%.

«Яндекс» показал, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России. Каждый регион был окрашен в цвета того клуба, за который болеют большинство его жителей — то есть пользователей, которые искали игры конкретной команды чаще, нежели матчи с участием остальных команд. Лидером как по количеству регионов с большинством своих болельщиков, так и по общему числу фанатов в стране стал «Спартак». На втором месте оказался «Зенит». ЦСКА стал третьим по общему числу болельщиков, но самым популярным «армейский» клуб является только в одном регионе — Северной Осетии. В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в Российской премьер-лиге, ЦСКА — четвёртое, а «Зенит» стал чемпионом страны.

Новость однозначно хорошая для «Спартака». Несмотря на все проблемы и неудачи, «Спартак» остается самым популярным российским клубом, а это, соответственно, стоимость бренда. Плюс, если «Спартак» все же решится на IPO, армия болельщиков — это потенциальная армия инвесторов. Конечно, финансовые и спортивные результаты московского «Спартака» далеки от идеала. Однако, с нашей точки зрения, можно было бы рискнуть и попробовать разместить акции «Спартака» через филиальную сеть «Сбербанка», «Альфа-Банка» и других розничных банков. «Спартак» стал бы первым футбольным клубом, который бы начал торговаться на рынке. Да и деньги команде, однозначно, пригодились бы.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»