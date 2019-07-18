ИАЦ «Альпари»: Спрос на российские ОФЗ пошел на спад

Аукционы Минфина пользуются все меньшим спросом. Вчерашнее размещение выпусков 52002 и 26228 оказались довольно слабыми. В частности, 11-летний выпуск 26228 привлек только 10 млрд руб. при объеме предложения в 20 млрд руб. Спрос, к слову, составил около 26 млрд руб., но Минфин не хочет идти навстречу покупателям и давать дисконт, полагая, что кому надо, купит и так.

Конъюнктура, стоит признать, сейчас формируется не в пользу российского долга. Ожидания относительно агрессивного понижения Федеральной резервной системой процентной ставки сократились на фоне стабильной статистики, зато от ЦБ РФ по-прежнему ждут снижения стоимости кредитования еще минимум один раз до конца 2019 года. Разница между ставками снизится, доходность от ОФЗ станет меньше. Те «горячие деньги», что крутятся здесь сейчас, пойдут в более доходные активы и направления.

Кроме того, есть несколько усилившаяся угроза санкций против России. Это можно не замечать, над этим можно шутить, но факт остается фактом: санкционную тему США используют ровно так, как это выгодно Вашингтону. В этом свете можно ожидать всего, чего угодно. Сами США держат не так много российских бондов, но если будут ужесточены санкции, к ним с большой долей вероятности присоединится и Европа. И вот тогда проблемы не заставят себя долго ждать.

Стоит понимать, что своей феноменальной устойчивостью рубль обязан, прежде всего, стабильному спросу на ОФЗ. Не будет этой поддержки, и рубль вернется к корреляции с нефтью и рыночными факторами, то есть станет более чувствительным и уязвимым.

Минфин, строго говоря, может вообще не выходить на рынок с размещениями сейчас, потому что бюджет не нуждается в таком колоссальном количестве ликвидности. Но займы идут, значит, это кому-то нужно.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»