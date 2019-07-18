Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 июля: 2 834,8401 руб/1 г золота и 31,5900/1 г серебра
18 июля 2019
ЦБ РФ с 18 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 834,8401 руб.
- 1 грамм серебра - 31,5900 руб.
- 1 грамм платины - 1 689,8101 руб.
- 1 грамм палладия - 3 076,0701 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,9500 р. (0,87%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,5000 р. (1,61%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,6100 р. (0,74%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
58,1600 р. (1,86%).
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