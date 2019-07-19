ПСБ: Нефть не дает «быкам» поводов для роста

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Российский фондовый рынок в четверг в очередной раз понес потери. И если днем ранее основным фактором стала дивидендная отсечка по нескольким компаниям, то сегодня негативные настроение шли извне. Так, поводом к продажам могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где снижение продолжается четвертую сессии, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent за это время отступил с 67 до 62,3 доллара за баррель. Также «медведей» поддержала ситуация на западных фондовых площадках. И если в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней закрытия среды, то в Европе основные индексы к вечеру теряли в пределах 0,7%. На таком фон к 18.00 мск. индекс МосБиржи снизился на 0,3%, до 2706 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили привилегированные акции Транснефти, потерявшие на отсечке 3,5%, и Сургутнефтегаза, упавшие на 2,7%. Лучше рынка торговались Норильский никель и Ростелеком, прибавившие более 1,5%. Отметим, что российский фондовый рынок за 2 недели потерял порядка 5% от исторических максимумов, что составляет менее половины от волны роста, продемонстрированной им с середины мая. При этом, поддержка на уровне 2700 пунктов смогла сдержать коррекционные настроения. «Быкам» к вечеру удалось отыграть эту отметку, однако сил на полную компенсацию потерь в рамках сессии не хватило, также, как и на формирование волны коррекционного роста. Вполне возможно, что именно негативная динамика рынка энергоносителей и отступление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 62,5 доллара за баррель, сдержала активность покупателей.



На валютной секции Московской биржи рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подтянулись на 0,1%, торгуясь в районе 63 и 70,7 рубля соответственно. Учитывая позитивные настроения в валютах развивающихся рынков, давление на рубль оказала ситуация в ценах на нефть. При этом поддержки со стороны дивидендного сезона и налогового периода оказалось недостаточно для укрепления российский валюты. Отметим, что доллар смог отступить от годовых минимумов. Также сдерживающим фактором для «медведей» в американской валюте выступает отсутствие уверенности в возможности более глубокого снижения доллара. Адекватная текущая оценка рубля с точки зрения ситуации на рынке энергоносителей и макроэкономических показателей, а также наличие сильной поддержки на уровне 62,5 рубля, не позволяют им активно продавать доллар без весомого повода.