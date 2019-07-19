ИАЦ «Альпари»: Нефтяные акции вывели российский рынок в минус

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», в четверг, 18 июля, российский фондовый рынок закрылся в отрицательной зоне. Валютный индекс РТС упал на 0,39%, а индекс МосБиржи снизился даже на 0,87%. Некоторые бумаги подорожали против рынка, в частности, обыкновенные и привилегированные акции «Ростелекома», акции «Норильского никеля», «Детского мира», группы «ЛСР». В аутсайдерах рынка оказались в основном акции компаний ТЭК, в частности, привилегированные акции «Транснефти» и «Сургутнефтегаза», а также обыкновенные акции «Мечела», бумаги «НОВАТЭКа», «Роснефти» и «Газпром нефти». Скорее всего, на негативную динамику российских акций повлияло падение цен на нефть. Мы считаем, что сегодня российские фондовые индексы могут открыться в небольшом плюсе. Прогнозируем движение индекса РТС на сегодня в интервале 1330-1380 пунктов, индекса Московской биржи — в диапазоне 2700-2750 пунктов.

Цена нефти сорта Brent в четверг подешевела на 1,25%, до $62,19 за баррель, а цена техасской WTI упала на 0,45%, до $55,74 за баррель из-за снижения прогноза Международного энергетического агентства по мировому спросу на нефть в 2019 году до 1,1 млн баррелей в сутки. С утра возобновились нефтяные «качели», цены на нефть Brent и WTI снова начали расти, прибавляя около 0,5%. Прогнозируем на сегодня ценовой коридор по Brent в $62-63 за баррель.

Торги на американском фондовом рынке в четверг закрылись ростом, хотя рост дался нелегко. Индекс Dow 30 смог подняться за торговую сессию всего на 0,01%, индексу S&P 500 повезло больше, он вырос на 0,36%, а индекс Nasdaq вырос на 0,27%. Несмотря на беспокойства вокруг финансовых результатов корпорации Boeing, рынок вырос на новостях о сильной отчетности за 2018 год другой знаковой американской корпорации Microsoft. Азиатские фондовые рынки с утра дружно идут вверх.

Ожидаем, что рубль на открытии торгов сегодня может подрасти. Сохраняем прогноз по курсу рубля к доллару в 62,1-63,4 руб., а по курсу рубля к евро – в 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»