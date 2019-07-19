Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Протестированы новые локальные минимумы

19 июля 2019

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи продолжает снижаться. Поводом для охлаждения рынка служит рост напряженности в политико-экономических отношениях между западными регуляторами и рядом развивающихся стран. Причиной же представляется новый виток роста инфляционных ожиданий, связанный с высоким, в последнее время, темпом снижения ставок защищенных от инфляции облигаций. Но «продавить» рынок «медведям» будет очень непросто. В отличие от прошлых лет, поддержка цена товарного сегмента сейчас оказывается организованными усилиями стран-производителей.

Credit Suisse начал анализ ГМК «Норильский никель» (+2%) с рекомендацией «держать» для его ADR. 

Бумаги «Северстали» (+0,87%) росли под влиянием опубликованной во вторник информации о росте отпускных цен на 2-8%, повышении объема реализации чугуна и стали на 1% и 1,9% (г/г) и в преддверии выхода 19 июля финансовой отчетности компании за 2-й квартал.

Привилегированные акции Транснефти  (-3,15%) снижались на фоне информации о неудаче в переговорах с нефтяными компаниями по вопросу о способах и сроках очистки загрязненного нефтепровода. 

Ожидаю разнонаправленную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2655-2730 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,75-63,45.


/ СИА /
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