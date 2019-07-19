ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2700-2740 пунктов

По данным ИАЦ «Альпари», российские «голубые фишки» в пятницу уверенно растут. Индекс МосБиржи в плюсе, долларовый индекс РТС также в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2700-2740 пунктов. Рост цен на черное золото и позитивная динамика мировых индексов обрадовали инвесторов.

Рубль пока без четкой динамики. Поддержкой российской валюте выступают ожидания смягчения политики ФРС и ЕЦБ, что сделает доступным фондирование в долларе и евро высокорискованных операций. Европейский регулятор проведет заседание 25 июля, решение Комитета по открытым рынкам ФРС США станет известно 31 июля. Мы подтверждает наш коридор по паре доллар/рубль – 60-62, таргет будет взят в ближайшее время.

А с августа начнется ослабление российского рубля. В пользу этого, вероятно, сыграет и Банк России, который резко начнет снижать ставку. Реальный сектор экономики требует дешевых кредитов. Плюс по замыслу властей более дешевый рубль должен поддержать несырьевой экспорт. Думаю, что на конец года курс будет примерно 65 руб. за доллар. Единственное, что может обрушить рубль, это жесткая конфронтация в торговой войне США и Китая или санкции против ОФЗ. Однако, это пока маловероятно. Плюс международные резервы России превышают $500 млрд. Хотя ЦБ у нас таргетирует инфляцию, а не валютный курс.

Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 62,7-63,0 руб., евро/рубль — в диапазоне 70,7-71,0 руб.

Нефть сорта Brent торгуется по $62,92, повышаясь на 1,60%. Американский корабль уничтожил иранский беспилотник в Ормузском проливе после угрозы дрона судну. Однако Иран заявил, что не располагает данными о потере беспилотника.

Евро/доллар – 1,126.

Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП. Доходы бюджета в 2019 году, в соответствии с документом, увеличиваются на 205,6 млрд руб., до 20,17 трлн руб., расходы — на 256,5 млрд руб., до 18,29 трлн руб. Профицит бюджета сокращается на 50,9 млрд руб. и составит 1,88 трлн руб.

Наибольший рост бюджетных ассигнований предусматривается по следующим программам: «Развитие транспортной системы» (78,1 млрд руб.), «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальным финансами» (60,9 млрд руб.) и «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности» (17,2 млрд руб.).

Ситуация с российскими государственными финансами дает лишний повод задуматься о предвзятом отношении рейтинговых агентств — суверенный рейтинг России, а следом и рейтинги компаний, занижены по политическим причинам. Вместе с тем, профицит в почти 2 трлн руб. смотрится излишним. Минимум часть этих денег можно было бы направить на борьбу с бедностью. В любом случае российское Министерство финансов, однозначно, за свою работу заслуживает твердую пятерку.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»