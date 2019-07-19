ИК «Фридом Финанс»: S&P500 попытается вновь подняться выше 3000 пунктов

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Американские фондовые индексы во второй половине торговой сессии 18 июля вышли в плюс, после того как президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что самая мудрая стратегия ФРС на данный момент — снижать процентные ставки при первых признаках экономического кризиса. Инвесторы восприняли это как подтверждение готовности Федрезерва пойти на смягчение политики на заседании в конце июля.

Единственным негативным моментом торгов четверга стало снижение сектора телекомов из-за обвала в акциях Netflix после публикации квартальных результатов.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются в зеленой зоне и продолжают отыгрывать позитив «голубиных» комментариев представителей ФРС. На этом фоне японский Nikkei набирает 2%, гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 растут почти на 1%. Европейские площадки на открытии прибавили около 1%. Оптимизма добавляет опубликованный накануне отчет Microsoft за второй квартал. Корпорация отметилась двухзначным ростом доходов, вновь превзойдя прогнозы аналитиков, благодаря продолжающемуся развитию облачных технологий.

Из экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на индекс настроений потребителей от Мичиганского университета за июль. Ожидается положительная динамика показателя, что может укрепить положительный настрой участников торгов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется у 2,04% после вчерашнего снижения. Нефть марки Brent поднялась чуть выше $63 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сегодня умеренный.

Техническая картина по S&P500 свидетельствует о том, что индекс удержался в восходящем тренде последних пяти недель и готов к продолжению роста. Тем не менее дивергенция по индексу RSI сигнализирует о сохраняющихся рисках коррекции. С учетом этого мы считаем, что S&P500 сегодня попытается вновь подняться выше 3000 пунктов.

До открытия рынка сегодня отчитаются BlackRock и American Express. BlackRock ждет снижения выручки и прибыли, а American Express может показать хорошие результаты ввиду благополучной ситуации с потреблением в США.