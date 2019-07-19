Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 июля: 2 870,2000 руб/1 г золота и 32,3800/1 г серебра ЦБ РФ с 19 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 870,2000 руб.

1 грамм серебра - 32,3800 руб.

1 грамм платины - 1 714,9700 руб.

1 грамм палладия - 3 096,6399 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,3599 р. (1,25%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7900 р. (2,50%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,1599 р. (1,49%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,5699 р. (0,67%) .

dims

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/ СИА /

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