Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 июля: 2 870,2000 руб/1 г золота и 32,3800/1 г серебра
19 июля 2019
ЦБ РФ с 19 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 870,2000 руб.
- 1 грамм серебра - 32,3800 руб.
- 1 грамм платины - 1 714,9700 руб.
- 1 грамм палладия - 3 096,6399 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
35,3599 р. (1,25%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,7900 р. (2,50%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,1599 р. (1,49%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
20,5699 р. (0,67%).
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