ИАЦ «Альпари»: Акции «Норильского никеля» проигнорировали падение рынка

Неделя с 12 по 18 июля для российского фондового рынка оказалась дождливой и мрачной, как и погода в Москве. Индекс РТС рухнул на 3,5%, до 1349,76 пункта, а индекс МосБиржи не сильно отстал от своего собрата и упал на 3,1%, до 2702,59 пункта. Падение российского рынка сопровождалось обвалом цены на нефть Brent на 6,5%, до $62,19 за баррель.

Однако на фоне падения рынка гордо росли акции «Норильского никеля», которые за неделю подорожали даже на 4,4%, до 14 770 руб. за акцию. Это могло быть связано с резким ростом цен на металлы на мировом рынке, а также с успешным завершением корпоративных споров. Наша целевая цена по акциям «Норильского никеля» составляет 15 800 руб. за акцию, рекомендуем «держать» бумаги.

А вот привилегированные акции «Сургутнефтегаза» обвалились на 20%, до 33,575 руб. за акцию. Полагаем, что причиной для такого обвала стало закрытие реестра акционеров для получения дивидендов за 2018 год. Ситуация, когда акции резко падают после закрытия реестра для получения дивидендов, для российского рынка достаточно типична. Целевой цены и рекомендации по привилегированным акциям этого эмитента мы не имеем.

В июле стартует сезон публикаций корпоративных отчетностей за второй квартал и первое полугодие. 19 июля финансовую отчетность за первое полугодие 2019 года выпустила «Северсталь». За второй квартал 2019 года выручка компании выросла на 7,2%, до $2,18 млрд, чистая прибыль выросла на 11%, до $475 млн. Тем не менее, акции компании отреагировали на выход отчетности умеренным снижением. Наша целевая цена по акциям «Северстали» — 1 080 руб., рекомендуем «держать».

В течение следующей недели ожидаются следующие значимые события:

В понедельник, 22 июля, состоится внеочередное общее собрание акционеров «Энел Россия». Свои операционные результаты за второй квартал опубликует компания «Полюс».

Во вторник, 23 июля, закроется реестр акционеров компании «Кокс» для участия во внеочередном общем собрании акционеров.

В среду, 24 июля, «НОВАТЭК» опубликует отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2019 года, в этот же день состоится заседание совета директоров «Транснефти», а компания Polymetal представит операционные результаты за второй квартал.

В четверг, 25 июля, отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2019 года опубликуют сразу два крупных эмитента – торговая сеть «Магнит» и группа Mail.ru, а группа Evraz представит операционные результаты за второй квартал.

Полагаем, что на следующей неделе индекс РТС будет двигаться в коридоре 1320-1380 пунктов, а индекс МосБиржи — в рамках 2700-2780 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»