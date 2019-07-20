ИАЦ «Альпари»: К концу недели «медведи» устали

Российский фондовый рынок в пятницу сумел прервать серию снижений и стабилизироваться в положительной зоне. Индекс МосБиржи завис около 2710 пунктов, но все еще сохраняет шансы на скольжение под 2700 пунктов, если вдруг внешний фон снова ухудшится. Индекс РТС консолидируется около 1355 пунктов, здесь поводов для волнений явно меньше.

В лидерах роста сегодня акции «Уралкалия» с повышением цены на 5%. Технически, бумага взлетела к пикам с 5 марта, когда дневная амплитуда колебаний была еще выше. С точки зрения фундаментального фона, оснований для роста как будто и нет, но пока покупатели сильны, есть шанс на закрепление выше 92 руб.

Очень неплохо себя чувствуют акции «НорНикеля», которые обновили сегодня рекордные пики у уровня 15218 руб. Основной триггер этого роста — повышение цен на никель, котировки росли вчера и продолжают расти сегодня. Акция «НорНикеля» могут укрепиться вплоть до 15500 руб., если конъюнктура останется благополучной.

Российский рубль сегодня немного ослаб в паре с долларом США, но это снижение не выглядит критичным. Доллар США поднимался чуть выше 63 руб., удержаться там не сумел и снова слегка ослаб. Краткосрочно, у доллара есть шансы на укрепление в сторону 63,15 руб. Евро/рубль, в свою очередь, чуть снизился к 70,75, но это укладывается в рамки ожиданий торгов в пределах 70,50-71,25.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»