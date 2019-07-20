ПСБ: Не смогли

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В пятницу российский фондовый рынок предпринял попытку восстановления, однако уверенной восходящей динамики не получилось. Отметим, что внешний фон для наших акций был противоречивый. Так, продажам в наших бумагах вновь способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 62,5 доллара за баррель. «Быков» же поддерживала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику вблизи уровней закрытия четверга, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,3% и 0,1% соответственно. На таком фоне к 18.10 мск. индекс МосБиржи прибавил символические 0,03%, удерживая позиции выше 2700 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Уралкалия, поднявшиеся на 5%. Компанию им составили акции Распадской и ТГК-1, рост которых превысил 1,5%. Основными якорями для рынка стали индексные тяжеловесы – Сбербанк и Газпром потеряли порядка 0,8%. Отметим, что в начале торгов индекс МосБиржи вплотную подходил к ближайшему сопротивлению, расположенному на отметке 2730 пунктов. Однако у «быков» не хватило сил даже на тестирование этого уровня. К концу же сессии весь рост был скомпенсирован, а рынок вернулся к уровням закрытия четверга. Если же говорить о дальнейшей динамике рынка, то несмотря на возможные позитивные сдвиги на внешних площадка в преддверии заседания ФРС, что создаст хороший внешний фон для наших акций, техническая картина говорит в пользу продолжения коррекционного снижения и отступления рынка в район уровня 2640 пунктов, который выступает ближайшей поддержкой. К этому уровню подходит и среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря 2018 года. В результате это создаст двойную техническую поддержку и даст «быкам» возможность попытаться развернуть рынок и отыграть часть потерь, понесенных в последние недели.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,3%, вернувшись в район 63 рублей, евро отступил на 0,2%, торгуясь чуть ниже 70,7 рубля. Отметим, что в американской валюте продолжается консолидация над годовыми минимумами. При этом, игрокам удается игнорировать негативную динамику «черного золота». Этому способствует как динамика валют развивающихся стран, так и приближение налоговых выплат и дивидендных выплат по части компаний, что создает спрос на рублевую ликвидность. Однако этого не хватает для продолжения снижения американской валюты. В результате доллар удерживает позиции выше важной поддержки – уровня 62,5 рубля. Основным же сопротивлением для американской валюты в текущий момент выступает отметка 64 рубля.