Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 20 июля: 62,8666 руб/доллар США и 70,7941 руб/евро

20 июля 2019
ЦБ РФ с 20 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,8666 руб.
  • 1 евро - 70,7941 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,4277 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0380 р. (0,06%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1873 р. (0,27%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0367 р. (0,04%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
ФНС рассказала, как платить налоги бизнесу в случае возникновения стихийных бедствий и ЧС
Владимир Путин: «Надо предусмотреть помощь предприятиям малого и среднего бизнеса»
Путин: «Все дети должны приступить к занятиям. В начале сентября приеду, посмотрю»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги