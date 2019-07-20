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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 июля: 2 904,5701 руб/1 г золота и 32,9800/1 г серебра

20 июля 2019
ЦБ РФ с 20 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 904,5701 руб.
  • 1 грамм серебра - 32,9800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 732,1700 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 076,2800 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,3700 р. (1,20%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6000 р. (1,85%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,2000 р. (1,00%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,3599 р. (0,66%).

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