Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 июля: 2 904,5701 руб/1 г золота и 32,9800/1 г серебра ЦБ РФ с 20 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 904,5701 руб.

1 грамм серебра - 32,9800 руб.

1 грамм платины - 1 732,1700 руб.

1 грамм палладия - 3 076,2800 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,3700 р. (1,20%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6000 р. (1,85%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,2000 р. (1,00%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,3599 р. (0,66%) .

dims

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/ СИА /

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