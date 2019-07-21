Сбербанк сообщает о выплате купонного дохода по государственным сберегательным облигациям выпуска №39001RMFS
21 июля 2019
ПАО Сбербанк сообщает об итогах выплаты 19 июля 2019 года процентного дохода по двадцать шестому купону государственных сберегательных облигаций с фиксированной процентной ставкой выпуска №39001RMFS:
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Итоги выплат процентного дохода по двадцать шестому купону ГСО-ФПС
выпуска №39001RMFS
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Объем выплаты по ГСО-ФПС выпуска №39001RMFS, руб.
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1 555 840 000.00
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Номер купона
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26
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Процентная ставка купонного дохода, % годовых
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6
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Сумма дохода на одну облигацию, руб.
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29.92
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