Комментарии

Сбербанк сообщает о выплате купонного дохода по государственным сберегательным облигациям выпуска №39001RMFS

21 июля 2019

ПАО Сбербанк сообщает об итогах выплаты 19 июля 2019 года процентного дохода по двадцать шестому купону государственных сберегательных облигаций с фиксированной процентной ставкой выпуска №39001RMFS:

Итоги выплат процентного дохода по двадцать шестому купону ГСО-ФПС

выпуска №39001RMFS

Объем выплаты по ГСО-ФПС выпуска №39001RMFS, руб.

1 555 840 000.00

Номер купона

26

Процентная ставка купонного дохода, % годовых

6

Сумма дохода на одну облигацию, руб.

29.92

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
Выставку-ярмарку проектов жилья проведут для жителей, пострадавших от паводка
ФНС рассказала, как платить налоги бизнесу в случае возникновения стихийных бедствий и ЧС
Владимир Путин: «Надо предусмотреть помощь предприятиям малого и среднего бизнеса»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги