ИК «Фридом Финанс»: Консолидация в преддверие заседаний ЦБ

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Индекс Мосбиржи стабилизировался выше 2700 пунктов. Возможное смягчение кредитной политики ЕЦБ 26 июля и ожидаемое снижение ставки по федеральным фондам в США 31 июля вкупе с уже опубликованной отчетностью американских компаний поддерживает мировые фондовые площадки.



Credit Suisse начал анализ РУСАЛа (+3,31%) и En+ Group plc (+1,43%) и дал рекомендацию «покупать» по акциям и GDR этих компаний.



Выработка ГЭС и ГАЭС Русгидро (-1,67%) за первое полугодие снизилась на 17,7% г/г, до 41,7 млрд кВт/ч. Высокая прошлогодняя расчетная база значений притока воды в водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада и Сибири, а также рост цен на РСВ в европейской и сибирской ценовых зонах во втором квартале 2019-го на 14% и 22% г/г свидетельствуют о том, что давление производственных результатов на финансовые показатели Русгидро во втором-третьем кварталах будет во многом снято.



Торговая идея – Алроса (-0,96%). Покупка, ТР 84,65 руб. Объем добычи компании во втором квартале вырос на 14% г/г. Однако из-за падения средней цены реализации алмазов ювелирного качества на 21% г/г продажи компании упали на 8% г/г, а запасы повысились на 44% г/г, до 15,9 млн карат. Алроса держит на складах практически полугодовой объем добычи и при их реализации способна значительно улучшить свои финансовые показатели. При этом в случае смягчения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ в июле интерес инвесторов к вложениям на рынке золота и алмазов традиционно повысится.



Ожидаю разнонаправленную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2645–2720 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,65–63,35.