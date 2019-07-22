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ИК «Фридом Финанс»: Консолидация в преддверие заседаний ЦБ

22 июля 2019

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»: 

Индекс Мосбиржи стабилизировался выше 2700 пунктов. Возможное смягчение кредитной политики ЕЦБ 26 июля и ожидаемое снижение ставки по федеральным фондам в США 31 июля вкупе с  уже опубликованной отчетностью американских компаний поддерживает мировые фондовые площадки.

Credit Suisse начал анализ РУСАЛа (+3,31%) и En+ Group plc (+1,43%) и дал рекомендацию «покупать» по акциям и GDR этих компаний.

Выработка ГЭС и ГАЭС Русгидро (-1,67%) за первое полугодие снизилась на 17,7% г/г, до 41,7 млрд кВт/ч.  Высокая прошлогодняя расчетная база значений притока воды в водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада и Сибири, а также рост цен на РСВ в европейской и сибирской ценовых зонах во втором квартале 2019-го на 14% и 22%  г/г свидетельствуют о том, что давление производственных результатов на финансовые показатели Русгидро во втором-третьем кварталах будет во многом снято. 

Торговая идея – Алроса (-0,96%). Покупка, ТР 84,65 руб.  Объем добычи компании во втором квартале вырос на 14% г/г. Однако из-за падения средней цены реализации алмазов ювелирного качества на 21% г/г продажи компании упали на 8% г/г, а запасы повысились на 44% г/г, до 15,9 млн карат. Алроса держит на складах практически полугодовой объем добычи и при их реализации способна значительно улучшить свои финансовые показатели. При этом в случае смягчения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ в июле интерес инвесторов к вложениям на рынке золота и алмазов традиционно повысится.

Ожидаю разнонаправленную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2645–2720 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,65–63,35.


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