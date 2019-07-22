БКС: Полюс во II квартале увеличил производство золота на 14% за полугодие - на 16%

Полюс в I полугодии 2019 г. увеличил производство золота на 16% по сравнению с январем-июнем прошлого года, до 1,285 млн унций. В том числе во II квартале выпуск золота составил почти 684 тыс. унций, это на 14% больше и результата аналогичного периода прошлого года, и января-марта текущего. Во II квартале компания реализовала 685 тыс. унций золота (+20% кв/кв). Компания сохраняет намерение произвести в 2019 г. порядка 2,8 млн унций золота.



«Полюс продолжает демонстрировать сильные операционные результаты, что вкупе с ростом мировых цен на золото позитивным образом скажется на динамике выручки, которая по оценке компании во II квартале может составить $886 млн. (+30% г/г), – прогнозируют аналитики Промсвязьбанка. – Рост добычи обеспечило увеличение объемов горных работ на Олимпиаде, Благодатном, Куранахе и Наталке. Компания также в своем отчете отметила, что 90% буровых работ на Сухом Логе было завершено, данные по оцененным, доказанным и вероятным месторождениям Полюс предоставит в I полугодии 2020 г. Компания также показала рост долговой нагрузки по сравнению с I кварталом – общий долг вырос на $316 млн. за счет погашения обязательств по производным инструментам из привлеченного долга. При этом денежная позиция увеличилась, что позволяет говорить о сохранении приемлемого уровня долговой нагрузки».