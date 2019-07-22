ИАЦ «Альпари»: Индекс Мосбиржи проведет торги в коридоре 2680- 2720 пунктов

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», российские голубые фишки в понедельник торгуются в красной зоне. Индекс Мосбиржи в минусе, долларовый индекс РТС также снижается. Индекс Мосбиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2680-2720 пунктов. «Медвежья» конъюнктура внешних рынков оказалась старше подъема цен на нефть.

Нефть марки Brent торгуется на уровне $63,85, прибавляя 2,21%. Нефть дорожает на фоне сообщения Ливии о закрытии крупнейшего нефтяного месторождения. К тому же свою роль играет и очередное снижение числа буровых установок в США. Рубль незначительно укрепляется. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 62,8-63,1 руб., евро/рубль - в пределах 70,5-70,8.

Пара евро/доллар торгуется на отметке 1,122.

S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный. Позитивно на рейтинг России влияют ее приверженность проведению консервативной макроэкономической политики, низкий уровень государственного долга и гибкая денежно-кредитная политика. Негативными рейтинговыми факторами являются структурные слабости российской экономики, геополитическая напряженность и международные санкции. При отсутствии новых санкций S&P может предпринять позитивное рейтинговое действие, если рост ВВП достигнет уровня, сравнимого с аналогичными по уровню развития странами. Мы полагаем, что суверенный рейтинг России занижен по политическим причинам. Однако естественно снятие санкций, если оно состоится, станет поводом для повышения суверенного рейтинга и роста капитализации российских компаний. В наибольшем выигрыше, естественно, окажутся компании с наибольшей капитализацией free float, включая «Газпром», «Лукойл», Сбербанк и др.

Россиянам, торгующим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов. Это ограничение содержалось в версии законопроекта, принятой в первом чтении, и вызвало неоднозначную реакцию со стороны брокеров. Но, несмотря на это, готовивший поправки Банк России, от него не отказался. Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов. Мы придерживаемся либерального подхода к инвестициям. С нашей точки зрения, в идеале частным российским инвесторам должны быть доступны любые активы по всему миру. Предложенные ограничения, конечно, положительно скажутся на капитализации российских компаний. Сегодня российский фондовый рынок остается одним из самых недооцененных в мире.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»